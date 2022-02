Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Crețu, Paul Pepene, Daniel Cacina si Andrei Feldorean vor concura, duminica, 6 februarie, la trei discipline sportive din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, conform programului anuntat de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, citat de Hotnews. La sanie masculin individual, Valentin…

- Sportivii români vor concura duminica, 6 februarie, la trei discipline sportive din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing: sanie (Valentin Crețu), sarituri cu schiurile (Andrei Feldorean și Daniel Cacina) și schi fond (Valentin Crețu), conform programului anunțat de COSR.La sanie…

- Saritorii cu schiurile Andrei Feldorean si Daniel Cacina sunt primii sportivi din Romania care vor intra in competitie, sambata, la Jocurile Olimpice de la Beijing. Cei doi vor evolua in calificari, incepand cu ora 08.20. De la 11.45, in proba feminina, calificari, va evolua si Daniela Haralambie.La…

- Raluca Stramaturaru va reprezenta România la JO Beijing 2022 în proba de sanie, fiind a patra Olimpiada pentru ea. Sportiva în vârsta de 36 ani a obținut cea mai buna clasare pentru Team România la Pyeongchang, iar speranțele delegației se pun chiar în ea. “În…

- Romania dorește sa organizeze ediția de iarna a Jocurilor Olimpice din 2028, a anunțat astazi Guvernul Romaniei. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a marți, la Palatul Victoria, o intrevedere cu oficiali ai Comitetului Olimpic și Sportiv Roman. La intalnire au participat președintele COSR, Mihai Covaliu,…

- Ania Monica Caill (26 de ani), care a reprezentat Romania la doua editii ale Jocurilor Olimpice de Iarna, sustine ca a fost nedreptatita inainte de JO 2022 (4-20 februarie, Beijing). Forul de specialitate are insa o cu totul alta parere.

- Schioarea Ania Caill nu a fost inclusa de România pe lista Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, iar în locul ei va evolua o sportiva de pe locul 1700 mondial, lucru ce a dezamagit-o profund."Nu sunt pe lista pentru Olimpiada de la Beijing. Am facut tot ce era posibil sa…

- Raluca Stramaturaru (36 de ani), locul 7 in proba de sanie la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, s-a calificat și la ediția din acest an, a 4-a din cariera Mai e mai puțin de o luna pana la Jocurile Olimpice de Iarna de la Beijing, China, iar Romania a primit cea mai buna veste. Raluca Stramaturaru,…