- Luni, 2 august, va fi o noua zi cu emoții pentru sportivii romani, la Jocurile Olimpice. Romania va fi reprezentata la trei discipline sportive din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo: atletism, kaiac-canoe si tenis de masa. Claudia Bobocea va participa in serii la 1.500 m, iar Catalin Chirila si…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Fetele din barca de 8+1 au dat totul pentru un podium olimpic la Tokyo, in finala Jocurilor Olimpice de la Sea Forest Waterway, dar rezultatul a fost doar un loc sase, la doua zile dupa ce stabileau un record mondial in recalificari. …

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Neozeelandeza Emma Twigg, 34 ani, a cucerit vineri medalia de aur in finala feminina de skiff simplu, disputata vineri la Sea Forest Waterway in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Twigg, locul patru la Londra si Rio de Janeiro, campioana mondiala…

- Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Canotoarele romane Adriana Ailincai si Iuliana Buhus au ocupat locul trei in finala B a probei de dublu rame fara carmaci, desfasurata joi in cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, respectiv locul 9 in clasamentul final al probei. …

- Sportivii români Catalin Chirila si Victor Mihalachi au cucerit medaliile de bronz în proba de canoe-2 pe 1.000 m, duminica, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Poznan (Polonia), informeaza Agerpres.Într-o proba în care România este calificata la JO de la…

- Catalin Chirila si Victor Mihalachi au ocupat locul al saselea in finala probei de canoe-2 masculin pe 500 m, vineri, la Campionatele Europene de kaiac-canoe de la Poznan (Polonia). Cei doi romani au fost cronometrati cu timpul de 1 min 46 sec 042/1000, aurul fiind castigat de rusii Viktor Melantev/Vladislav…