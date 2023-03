JLL: În 2022, piaţa de închirieri de birouri din România a înregistrat o scădere de aproape 13% comparativ cu anul 2021 ”In 2022, piata de inchirieri de birouri din Romania a inregistrat o scadere de aproape 13% comparativ cu anul 2021. Cererea a stagnat in Bucuresti, in timp ce cele 4 mari orase regionale au inregistrat o scadere combinata de 35% fata de 2021, ajungand la aproximativ 100.000 m². Aceasta scadere vine in contextul in care au fost foarte putine livrari de birouri in orasele regionale in 2022, in valoare totala de 44 000 m²”, arata JLL. Timisoara a avut de departe cea mai mare pondere din totalul de tranzactii de inchiriere de birouri in orasele regionale in 2022, cu 51.400 m², mai mult de jumatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

