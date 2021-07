J&J analizează transferarea datoriilor generate de litigiile legate de pudra de talc într-o entitate care ar intra apoi în faliment In timpul negocierilor cu reclamantii, unul dintre avocatii grupului a spus avocatilor acestora ca J&J ar putea pune in practica un plan de faliment, care ar avea ca rezultat plati mai mici pentru cazurile nesolutionate anterior, au spus unele dintre surse. Avocatii reclamantilor nu ar putea initial sp opreasca J&J sa puna in aplicare un astfel de plan, dar l-ar putea contesta ulterior. J&J nu a decis inca daca sa urmeze planul de faliment si ar putea in cele din urma sa abandoneze ideea, au spus unele surse. Reuters nu a putut stabili daca J&J a pastrat avocatii spcializati in restructurare pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Federala a Aviației din Statele Unite (FAA) a avertizat compania SpaceX a lui Elon Musk ca i-ar putea ordona sa-și demoleze noul turn de lansare a rachetelor de la baza de lansari din Boca Chica, Texas, relateaza Business Insider.Turnul este construit pentru lansari viitoare ale…

- Acuzatiile aduse de procurorul districtului Manhattan, Cyrus Vance, ar urma sa se concentreze pe posibilele avantaje si beneficii primite de directorul Weisselberg si alti oficiali, cum ar fi apartamente fara chirie si inchirierea unor masini fara raportarea corecta a acestora in declaratiile fiscale,…

- Procurorii din Manhattan ar urma joi sa puna sub acuzare Trump Organization, compania fostului presedinte american Donald Trump, si pe directorul financiar al acesteia, Allen Weisselberg, pentru fapte penale, a declarat miercuri o persoana apropiata situatiei, transmite Reuters.

- Panasonic Corp și-a vândut participația la Tesla Motors pentru 400 miliarde yeni (3,6 miliarde dolari), a anunțat compania nipona. Panasonic este cel mai vechi partener industrial al Tesla, a furnizat baterii pentru mașinile electrice înca din primii ani ai Tesla și cele doua companii au…

- Compania americana Novavax a anunțat, luni, ca datele de la testele clinice ale vaccinului sau anti-Covid arta o eficacitate de peste 90% a serului impotriva coronavirusului și variantelor sale, relateaza Reuters.

- Investigatia reprezinta o escaladare semnificativa a controalelor guvernamentale asupra Lilly. Compania farmaceutica, una dintre cele mai mari din lume, a fost cercetata de mai bine de un an de catre Administratia SUA pentru Alimente si Medicamente in legatura cu presupuse nereguli in activitatea de…

- Compania turceasca de energie Karpowership, care furnizeaza energie electrica in Liban a anunțat ca va opri alimentarea din cauza neplatirii la timp a facturilor și a restanțelor, in contextul in care Libanul se confrunta cu o profunda și prelungita criza economica, relateaza Reuters.

- Un grup de 40 de procurori generali ai statelor care alcatuiesc SUA l-au îndemnat pe CEO-ul Facebook Mark Zuckerberg sa renunțe la planurile de a lansa o versiune a Instagram pentru copiii cu vârsta mai mica de 13 ani, relateaza Reuters.„Utilizarea social media poate fi daunatoare…