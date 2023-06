JIPA A PLECAT GRATIS LA FC HERMANNSTADT

Stiri pe aceeasi tema

- Detinatorii drepturilor tv si Liga Profesionista de Fotbal desemneaza la finalul fiecarui meci cel mai bun jucator. Iata care au fost fotbalistii evidentiati in partidele etapei a 9-a din play-off si play-out: FC Hermannstadt – FC Universitatea Cluj 1 – 2, Ovidiu Bic (U Cluj). Chindia Targoviste – FC…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 19 mai Ora 20.00 UTA Arad – FC U Craiova 1948 Ora 20.00 FC Argeș – Petrolul Ploiești Ora 20.00 Chindia Targoviște – FC Voluntari Ora 20.00 FC Botoșani – CS Mioveni NOTA * In cazul in care unul dintre [...] Articolul…

- FC Hermannstadt a castigat, scor 2-1, meciul sustinut, duminica, in deplasare, in compania echipei Chindia Targoviste, in etapa a treia din play-out-ul Superligii. Chindia a deschis scorul prin golul marcat de Popa, in minutul 15. Pentru FC Hermannstadt au punctat Alhassan ’79 si Oprut ’90+2. „Dezamagitor,…

- FC Hermannstadt a invins-o dramatic pe Chindia Targoviste, cu scorul de 2-1 (0-1), duminica, in deplasare, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a treia a fazei play-out a Superligii de fotbal. Chindia a deschis scorul prin Daniel Popa (15), cu un lut din unghi, dupa ce trecuse de portarul Karlo Letica.…

- Partidele vor fi transmise in direct de DIGI SPORT, PRIMA SPORT și ORANGE SPORT. Vineri, 14 aprilie Ora 18.00 FC Argeș – Chindia Targoviște Ora 21.00 UTA Arad – FC Botoșani Sambata, 15 aprilie Ora 12.00 CS Mioveni – FC Hermannstadt Ora 19.00 CFR 1907 Cluj – Sepsi OSK Sf. Gheorghe Duminica, 16 [...]…

- Dupa doar 5 luni petrecute la FCSB, Marco Dulca (23 de ani) și-a reziliat contractul și a revenit la Chindia Targoviște, club de la care se transferase la vicemcampioana Romaniei. La doua luni de la momentul desparții de FCSB, Marco Dulca a vorbit deschis despre situația avuta la clubul lui Gigi Becali.…

- In sfarșit, vin și vești bune la Chindia Targoviște. Consiliul Județean Dambovița a deblocat o suma importanta pentru plata salariilor, restante de 4 luni, iar stadionul din Targoviște ar urma sa fie inaugurat peste o luna! Situația la Chindia Targoviște este extrem de complicata. Neplatiți de 4 luni,…

- FC Botoșani s-a impus in fața celor de la Chindia Targoviște, 1-0, intr-un meci care a contat pentru prima etapa a play-out-ului sezonului 2022-2023. Singurul gol al partidei a venit in minutul 90 și a fost marcat de Sebastian Mailat. Tehnicianul trupei oaspete, Toni Petrea, spune ca exista anumite…