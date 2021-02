Jimbolia, orășelul din Timiș care găzduiește șase muzee FOTO Jimbolia, unul din cele mai cochete și ingrijite din vestul țarii, pastreaza și astazi o parte din vechea atmosfera a așezarii șvabești. O buna parte din istoria de odinioara a comunei Hatzfeld, dar nu numai, e pastrata in nu mai puțin de șase muzee și de case memoriale, datorate atat unor personalitați care au trait […] Articolul Jimbolia, orașelul din Timiș care gazduiește șase muzee FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

