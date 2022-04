Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Marin, in varsta de 47 de ani, a lansat ieri cartea „Nu exista nu se poate”, eveniment la care au participat prieteni și colegi din TV. Jumatate din cele aproape 80 de interviuri televizate din seria „Nu exista nu se poate”, proiectul ei de suflet, spun poveștile unor oameni care au reușit in…

- In varsta de 39 de ani, Corina Caragea e prezentatoarea știrilor din sport la Pro TV. Nu este casatorita, nu are copil și rar a vorbit public despre viața ei amoroasa. A facut o excepție acum, intr-un interviu pentru revista VIVA! , a spulberat zvonurile despre presupusa nunta cu un milionar. In urma…

- Eșecul face parte din viața și este prezent pe toate palierele ei, de la viața profesionala, la afaceri sau viața personala și sociala. De fapt, mulți specialiști susțin ca eșecul sta la baza succesului și ca nu ar exista oameni de succes daca ei nu s-ar fi confruntat macar o data cu un eșec de proporții.…

- Adrian Teleșpan și Ana Morodan nu iși mai vorbesc. Invitat in emisiunea lui Catalin Maruța, fostul concurent de la „Asia Express” a spus motivul pentru care s-a rupt relația de prietenie cu cea care i-a fost colega in emisiunea de la Antena 1. Au starnit multe hohote de ras atunci cand au participat…

- Carmen Tanase, una dintre cele mai iubite actrițe din Romania, a fost invitata duminica, 6 februarie, la „40 de intrebari cu Denise Rifai”, emisiune difuzata la Kanal D. Aceasta a facut multe dezvaluiri din viața personala, profesionala, dar și despre posibila ei intrare in politica. Carmen Tanase are…

- Logodna este un pas foarte important pentru orice viata de cuplu. Daca partenerii se iubesc si reusesc sa construiasca planuri de viitor, atunci casatoria este una dintre variantele prin care cei doi isi incep o noua viata impreuna. Inelul de logodna este un simbol pentru momentul deciziei de a forma…

- Simona Halep (30 de anilocul 15 WTA si cap de serie numarul 14) s-a calificat in optimile de finala ale Australian Open, dupa ce a invins-o, sambata, cu scorul de 6-2, 6-1, pe Danka Kovinici din Muntenegru (locul 98 WTA). In optimile turneului, Simona Halep va juca impotriva sportivei Alize Cornet (locul…

- 164 de oameni au murit in total si peste 2.200 de persoane au fost ranite in timpul protestelor violente din ultima saptamana din Kazahstan, potrivit cifrelor Ministerului Sanatatii kazah, citate de presa de stat, transmite duminica agenția de presa dpa, conform Agerpres. In Almati, cel mai mare oras…