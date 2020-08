Stiri pe aceeasi tema

- India nu poate intrerupe complet legaturile economice cu China, chiar daca tensiunile dintre aceste tari s-au accentuat in ultimele luni. Relatiile dintre cele doua puteri s-au deteriorat in acest an dupa ce un incident violent din muntii Himalaya (chiar la granita dintre cele doua tari) a dus la uciderea…

- Bhutan, Himalaya (sursa foto: Pexels) Dupa ce la mijlocul lunii iunie, in zona de frontiera din muntii Himalaya trupele chineze au atacat si ucis graniceri indieni, la doua saptamani distanta Beijingul a anuntat oficial ca revendica teritorii apartinand micului regat Bhutan, cu care se invecineaza.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a acuzat miercuri China ca "a actionat incredibil de agresiv" in recenta ciocnire cu India din cauza unei sectiuni disputate de frontiera, afirmand ca evenimentul nu poate fi evaluat izolat, relateaza Reuters.In noaptea de 15 iunie, soldatii chinezi…

- India si China au convenit sa-si retraga trupele dintr-o zona de frontiera din Himalaya, teatrul unui recent acrosaj sangeros intre armatele celor doua puteri nucleare, soldat cu 20 de morti in randul armatei indiene, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Duminica a avut loc prima eclipsa solara din acest an. Umbra Lunii a strabatut vestul Africii, sudul Arabiei Saudite, India (nu departe de New Delhi), a trecut muntii Himalaya, Tibet, China, Taiwan si s-a terminat in marea Chinei de est. In imaginile de mai jos, cum a putut fi vazuta eclipsa solara…

- India lanseaza noi acuze la adresa Chinei in conflictul de la granița dintre cele doua țari. Indienii spun ca trupe chineze pregatesc un atac la granița de pe Himalaya, relateaza The Guardian.

- In Asia, mai grav decat isteria lui Kim Jong-un este ragetul Chinei la India. Doua puteri nucleare sunt pe picior de razboi, deși, la cum arata tabloul dupa cateva zile de așa-zise tatonari, ar spune ca-i deja conflict armat deschis. Sunt morți și raniți pe granița comuna, in regiunea muntoasa din Ladakh,…

- Bucurestenii s-au obisnuit ca primavara si toamna sa-si petreaca serile de luni la Centrul Ceh, la un documentar si o bere ceha, pentru ca programul de proiectii Documentary Mondays a devenit, in cei peste 12 ani de existenta, o adevarata traditie. In prezent, acesta se muta in mediul online, unde publicul…