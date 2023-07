Stiri pe aceeasi tema

- TaiK lanseaza videoclipul piesei “Lasa-ma”, in colaborare cu Thalida. Piesa face parte de pe albumul “Dau Palme”, albumul de debut al artistului. “Lasa-ma” este produsa chiar de Taik in studioul OMG Production, iar videoclipul este regizat de Marco Barbu. “”Lasa-ma” este o piesa cu mesaj la care am…

- Olivia Rodrigo a lansat single-ul “Vampire”. Piesa emoționala cruda, dar compusa in mod extravagant, marcheaza single-ul principal de pe albumul GUTS al artistei in varsta de 20 de ani, care va fi lansat pe 8 septembrie. Produs de și co-scris cu Daniel Nigro, principalul partener creativ al lui Rodrigo…

- Gwen Stefani a lansat single-ul “True Babe”. Primul ei single de la „Slow Clap”, din 2021, cu Saweetie, „True Babe” este un imn pop irezistibil cu o nota alternativa. Produs de duo-ul suedez Jack & Coke și rocker-ul din LA KThrash, „True Babe” evidențiaza vocea melodioasa a lui Stefani și talentul pentru…

- MidoriStars, prima artista romana care scrie și canta in limba japoneza, a lansat cel de-al doilea single care poarta numele de „Wagamama”. „Wagamama”, care inseamna „egoist” in japoneza, evidențiaza talentul artistei de a combina armonios influențele muzicale estice și vestice. Piesa, scrisa de MidoriStars…

- Continua scandalul dintre Gheorghe Turda și cantarețul de folk Ducu Bertzi! Dupa ce artistul de muzica populara a declarat ca interpretul de folk ii canta in concerte piesele fara voia lui, acum Ducu Bertzi a avut și el o reacție! Cum comenteaza insa Gheroghe Turda cele spune de interpret, și anume…

- Melodia va va lua prin surprindere caci face parte de pe coloana sonora a unui film cu același titlu, cu multe vedete in roluri principale, printre care și Johny Romano. Noul single in colaborare cu Connect-R se numește “Baieți Deștepți”, iar videoclipul are imagini in premiera din noul film. Vara asta…

- Lost Frequencies, unul dintre cei mai carismatici artiști din muzica electronica, este unul dintre headliner-ii celei de-a 5-a ediții a celui mai mare festival organizat pe o plaja din Europa, NEVERSEA.

- Dupa ce și-a bucurat fanii in ultima vreme cu piese precum ”Singuratic (Introducere)”, ”Abonat” sau ”Do Re Mi”, Tecsan a lansat o noua colaborare muzicala. Aceasta este impreuna cu Cortes iar piesa se numește ”Made in CHINA”. Indragostit iremediabil de muzica, Tecsan revine in atenția fanilor impreuna…