- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a indemnat joi la evitarea oricarei escaladari a tensiunilor in Kosovo, dupa un incident care s-a soldat cu 93 de raniti in luna mai, in randurile KFOR, forta Aliantei Nord-Atlantice desfasurata in aceasta fosta provincie sarba.

- Numai Ucraina poate decide cand sunt intrunite conditiile pentru a se alatura oricaror negocieri de pace in urma invaziei ruse, a declarat joi secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, subliniind pozitia neschimbata a Aliantei Nord-Atlantice dupa declaratiile facute saptamana

- NATO cere Serbiei și Kosovo sa reduca tensiunile, pe fondul escaladarii acestora. Declarația a fost facuta de secretarul general al alianței, Jens Stoltenberg, in cadrul unei conferințe de presa, dupa o intilnire cu președintele sirb Aleksandar Vucic. Potrivit lui Stoltenberg, Forța NATO din Kosovo…

- Bateriile de rachete de aparare antiaeriana Patriot au fost vazute luni (10 iulie), in apropiere de aeroportul din Vilnius, parte a apararii, ca o fortareața a NATO din capitala Lituaniei, inainte de summitul sau din aceasta saptamana, potrivit Reuters. NATO a desfașurat armament avansat inainte ca…

- Presedintele american Joe Biden i-a solicitat secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, sa ramana in aceasta functie pentru inca un an, au relatat vineri media norvegiene, potrivit AFP. Numit la 1 octombrie 2014 pentru un mandat de patru ani, norvegianul Stoltenberg (64 de ani) a efectuat deja…

- Ucraina nu va fi invitata in timpul Summitului de la Vilnius din 11-12 iulie sa adere la NATO, a anuntat vineri, 16 iunie, șeful Alianței Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, potrivit agenției AFP, preluata de Agerpres. El a precizat ca organizația doreste sa organizeze cu aceasta ocazie prima reuniune…