- Capabilitatile Rusiei in Nord sunt o provocare pentru NATO, organizatie ce are nevoie de o prezenta aliata solida in regiunea arctica, a declarat, vineri, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, in timpul unei vizite in Canada, relateaza Reuters.

- Vladimir Putin a semnat, duminica, o noua doctrina navala a Rusiei, care prezinta Statele Unite drept „principala amenințare” pentru Rusia și stabilește „ambiții maritime globale” pentru Rusia in zone precum Arctica și Marea Neagra, scrie Reuters.

- Papa Francisc a declarat duminica ca dorește foarte mult sa viziteze Ucraina, in eforturile sale de a incerca sa puna capat razboiului care dureaza deja de cinci luni și pe care l-a denunțat in mod repetat, scrie Reuters . „Am o mare dorința de a merge la Kiev”, a spus Suveranul Pontif atunci cand a…

- 1 iulie este ziua naționala a Canadei, tara a carei istorie incepe in 1534, cand exploratorul francez Jacques Cartier descoperea ceea ce va deveni ulterior regiunea Quebec si coasta orientala a Canadei. Popularea noilor teritorii de catre colonisti francezi va incepe dupa anul 1600. Au urmat doua secole…

- Grecia, țara care controleaza cea mai mare flota comerciala din lume, este dispusa sa puna la dispozitie nave pentru exportul cerealelor din porturile ucrainene de la Marea Neagra, blocate de Rusia, a anuntat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, citat de Reuters. Așa cum se știe, din cauza…

- Suedia, Turcia și Finlanda au semnat un memorandum care abordeaza preocuparile Turciei, deschizand calea pentru aderarea la NATO a celor doua țari nordice, la inceputul summitului alianței de la Madrid, marți (28 iunie). Renunțand la decenii de politica de neutralitate, Finlanda și Suedia au solicitat…

- Liderii NATO vor decide maine, in cadrul summitului de la Madrid, sa transforme Forta de raspuns si sa ridice la peste 300.000 de militari numarul soldatilor cu nivel ridicat de reactie pentru a face fata amenintarii reprezentate de Rusia, a anuntat ieri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice,…