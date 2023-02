Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile cu Jennifer Lopez și Ben Affleck de la premiile Grammy fac inconjurul lumii. Cei doi au avut o scurta disputa in momentul in care prezentatorul se afla langa ei și toata lumea a putut vedea ce s-a intamplat.

- Un moment tensionat intre Jennifer Lopez și Ben Affleck a fost surprins la premiile Grammy și face inconjurul Internetului. Camerele din sala au filmat exact momentul in care cei doi au un schimb de replici deloc amical. Evident, specialiștii in cititul pe buze au „tradus” conversația pentru fani.…

- Jennifer Lopez și Ben Affleck, cuplul serii la Premiile Grammy Ediția cu numarul 65 a Premiilor Grammy s-a desfașurat duminica noapte la Los Angeles. La gala au participat cele mai mari vedete din industria muzicala. Printre invitații de seama s-au numarat Jennifer Lopez și Ben Affleck. Cei doi au…

- O delegație a Consiliului Județean Maramureș a participat la celebrarea Zilei Republicii India, organizata de Ambasada Indiei la București, in data de 26 ianuarie 2023. Aniversarea celor 74 de ani a Republicii Independente India a fost marcata printr-un eveniment cultural organizat la Hotelul JW Marriott…

- Reuniune de familie! Ben Affleck (50 de ani) a fost vazut zilele trecute in California, in compania fostei sale soții, Jennifer Garner (50 de ani), dar și a actualei, Jennifer Lopez (53 de ani). Intalnirea a avut loc cu ocazia unui spectacol muzical la care a participat Seraphina (14 ani), fiica lui…

- Cea de-a doua nunta a lui Jennifer Lopez cu Ben Affleck, barbatul pe care il descrie ca fiind dragostea vieții ei, a avut loc acum mai bine de cinci luni. Stralucitoarea vedeta dezvaluie ca el a organizat fiecare detaliu al primei lor ceremonii, scrie alephnews.ro. Cantareața și actrița Jennifer, in…

- Jennifer Lopez a declarat in cadrul emisiunii lui Jimmy Kimmel, de miercuri, ca a suferit de PTSD (stres posttraumatic) inainte de a se casatori cu Ben Affleck. Artista de 53 de ani a explicat ca deoarece logodna anterioara „s-a destramat”, ea s-a tot intrebat daca a doua lor incercare de a se casatori…

- Jennifer Lopez, dezvaluiri intime! Ce scrie pe inelul de logodna primit de la Ben Affleck! Jennifer Lopez și Ben Affleck s-au casatorit in urma cu cateva luni. Prima oara, cei doi ar fi trebuit sa ajunga impreuna in fața altarului in 2004. S-au desparțit insa atunci inainte ca acest lucru sa se intample.…