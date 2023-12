Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Aniston a declarat ca i-a trimis un mesaj lui Matthew Perry in dimineata mortii acestuia si ca actorul, cunoscut pentru interpretarea personajului Chandler Bing in sitcomul de succes „Friends”, era fericit si sanatos, informeaza DPA. „Era fericit. Era sanatos. Se lasase de fumat”, a declarat…

- Matthew Perry, indragitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing in ”Friends”, a murit, relateaza CNN. El avea 54 de ani. Perry a murit dupa ce s-ar fi inecat accidental, sambata, la locuinta sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citeaza surse din politie. Nu exista suspiciuni privind…

- Tirul mortal asupra unui spital din Gaza, pentru care Israelul si miscarile armate palestiniene se acuza reciproc, a facut „cateva zeci de morti”, si nu sute, a declarat miercuri pentru AFP un responsabil al unui serviciu european de informatii. „Nu sunt 200 sau chiar 500 de morti, ci mai degraba cateva…

- Soțul Zoiei Ceaușescu, Mircea Oprean, ginerele fostului dictator, acuza statul roman ca refuza sa-i plateasca despagubiri pentru banii și bunurile confiscate in martie 1989, relateaza Fanatik. Mircea Oprean, soțul Zoiei Ceaușescu se lupta și astazi sa recupereze averea confiscata de autoritați, in …

- Preșcolarii și elevii nu vor mai primi lapte, produse de panificație și fructe decat de anul viitor. Cel mai recent contract incheiat a expirat anul școlar trecut. Programul „Laptele si cornul” va fi pus pe pauza pana in 2024, din cauza ca a expirat contractul cu firmele care furnizau aceste produse.…

- As Turkey and the European Union engaged in a new effort to revive the country’s stalled membership talks, Ankara criticized the European Parliament’s insistence on cooperation in enforcing sanctions against Russia, according to Bloomberg. Turkey is coming under increasing pressure from the EU and the…