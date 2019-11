Jennifer Aniston, desemnată „The People’s Icon of 2019” Jennifer Aniston a fost desemnata „The People’s Icon of 2019”, distincție pe care o va primi pe 11 noiembrie, in cadrul galei E! People’s Choise Awards. Actrița, caștigatoare a șapte premii People’s Choise Awards, este recunoscuta astfel pentru contibuția sa in film și televiziune. Aniston va fi premiata pentru rolurile din producțiile de televiziune și din filme, inclusiv pentru rolul din Murder Mystery, lansat in 2019 pe Netflix. Pentru aceasta interpretare ea este deasemenea nominalizata la categoria Female Movie Star of 2019. Gala E! People’s Choice Awards este difuzata live din Barker Hangar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

