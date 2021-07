Stiri pe aceeasi tema

- Un milionar a platit 28 de milioane de dolari pentru a zbura in spațiu cu Jeff Bezos, fondatorul Amazon. La licitație au participat 20 de persoane, iar toata negocierea a durat aproximativ 10 minute, prețul de plecare fiind 4,8 milioane de dolari. Numele castigatorului va fi anuntat in urmatoarele saptamani,…

- Alexandru Mironov, scriitor de SF și realizator Digi World, a spus ca și-ar dori sa calatoreasca in capsula rachetei dezvoltate de Blue Origin, companie deținuta de miliardarul Jeff Bezos. Scriitorul a declarat, la Digi24, ca prețul de 28 de milioane de dolari platit pentru a putea calatori 3 minute…

- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP.Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Un milionar ramas pana in prezent anonim a platit 28 de milioane de dolari pentru a-l insoti pe miliardarul Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial la bordul unei rachete dezvoltate de Blue Origin, companie detinuta de Bezos. Zborul e programat pe 20 iulie, informeaza AFP.

- Un loc scos la licitație pentru a-l insoți pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spațial al companiei Blue Origin, care va avea loc pe 20 iulie, a fost vandut sambata pentru 28 de milioane de dolari, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Caștigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta in saptamanile…

- Un bogat si fericit castigator a platit sambata 28 de milioane de dolari pentru un loc scos la licitatie pentru a-l insoti pe Jeff Bezos in primul zbor de turism spatial al societatii Blue Origin, care se va desfasura pe 20 iulie, relateaza AFP. Castigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta…

- Un câștigator bogat și norocos a platit sâmbata 28 de milioane de dolari la o licitație pentru a-l însoți pe Jeff Bezos în primul zbor de turism spațial Blue Origin programat pentru 20 iulie, potrivit AFP.Câștigatorul, a carui identitate va fi cunoscuta doar în…

- Blue Origin, compania americana producatoare de rachete a miliardarului Jeff Bezos, a dezvaluit ca cea mai mare oferta pentru un loc in nava sa spatiala ''New Shepard'' s-a ridicat la 2,4 milioane de dolari in a doua runda a licitatiei in curs de desfasurare, informeaza miercuri Reuters. Compania…