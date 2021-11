Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul de Stat al SUA a aprobat vanzarea potentiala catre Arabia Saudita a 280 de rachete aer-aer AIM-120C, un acord in valoare de pana la 650 de milioane de dolari, a anuntat joi Pentagonul, relateaza Reuters.

- O banda haitiana care a rapit un grup de 17 misionari americani si canadieni cere 17 milioane de dolari pentru eliberarea lor, relateaza marti Wall Street Journal, citand un oficial haitian, potrivit Reuters. Ministrul justitiei Liszt Quitel a declarat ca FBI-ul si politia haitiana sunt in…

- Fondul Monetar International si Ucraina au ajuns luni la un acord care deschide calea pentru ca autoritatile de la Kiev sa primeasca o transa de 700 de milioane de dolari precum si prelungirea acordului de împrumut în valoare de cinci miliarde de dolari pâna în luna iunie a anului…

- Fondul Monetar International si Ucraina au ajuns luni la un acord care deschide calea pentru ca autoritatile de la Kiev sa primeasca o transa de 700 de milioane de dolari precum si prelungirea acordului de imprumut in valoare de cinci miliarde de dolari pana in luna iunie a anului urmator, transmite…

- Libanul a reluat duminica furnizarea de energie electrica, dupa pana produsa cu o zi in urma, cand cele mai mari doua centrale energetice din tara au oprit activitatea in lipsa carburantilor, potrivit Ministerului Energiei, care a mai anuntat ca banca centrala a aprobat un credit de 100 de milioane…

- Grupul farmaceutic american Moderna Inc intentioneaza sa investeasca 500 de milioane de dolari pentru a construi o facilitate de productie in Africa, capabila sa livreze anual pana la 500 de milioane de doze de vaccin bazate pe tehnologia mRNA, inclusiv vaccinul sau impotriva COVID-19, transmite…

- O colectie impresionanta de obiecte de recuzita care au aparut in filme celebre - precum hoverboardul folosit de personajul Marty McFly din filmul "Back to the Future Part II" si o casca a unui soldat al Imperiului Galactic din filmul "Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi" -, estimata la 7,5…

- Bill & Melinda Gates Foundation va aloca o finantare de 35 de milioane de dolari companiei private britanice Exscientia Ltd pentru dezvoltarea unor medicamente antivirale, inclusiv a unor molecule eficiente impotriva noului coronavirus, au anuntat miercuri reprezentantii acestei firme, al carei…