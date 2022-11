Femeia pretinde ca a fost forțata sa iasa pe geam pentru a ajunge la toaleta, totul in contextul in care era obligata sa munceasca 14 ore pe zi fara oprire. Jeff Bezos, dat in judecata de menajera Jeff Bezos ramane printre cei mai bogați oameni din lume, insa va trebui sa dea explicații in tribunal dupa ce o fosta angajata il acuza de discriminare rasiala. Mercedes Wedaa a fost menajera lui Jeff Bezos timp de trei ani, intr-o casa deținuta de miliardar in Seattle. Femeia spune ca toți angajații lui Bezos, de origine hispanica, erau tratați intr-un mod diferit fața de angajații albi. Jeff Bezos…