Stiri pe aceeasi tema

- Inca 2 pui de zimbru s-au nascut in lunile septembrie și octombrie, in Rezervația „Valea Zimbrilor – Vama Buzaului”. Sub atenta ocrotire a parinților și a personalului rezervației, prind repede putere și se lasa admirați de catre cei care ajung sa viziteze Rezervația „Valea Zimbrilor – Vama Buzaului”…

- Senatul a adoptat, in calitate de for decizional, cele trei proiecte de legi ale justitiei privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), organizarea judiciara si statutul judecatorilor si procurorilor, un pachet de legi extrem de important atat prin prisma ridicarii Mecanismului de…

- Moscova și-a dezvaluit urmatoarea: Africa de Vest, bogata in resurse, unde un mediu de securitate in deteriorare ajuta Kremlinul sa-și intareasca influența asupra fostelor colonii franceze, relateaza The Times.

- Fostul primar general Gabriela Firea, actual ministru al Familiei, susține ca achiziția facuta de Primaria Capitalei pentru noile tramvaie este neconforma cu licitația de oferte lansata de instituție. Aceasta susține ca este vorba de „fapte extrem de grave, cu iz penal” și il acuza pe actualul edil,…

- EposVox, streamer și educator, vine In NVIDIA Studio pentru a beneficia de avansurile tehnologice pentru zona de transmisii live, dar și pentru a vorbi despre influențele sale, inspirație și pentru a da sfaturi. EposVox, numit și „The Stream Professor” a inceput sa faca clipuri video chiar inainte ca…

- Presedintele Klaus Iohannis participa la festivitatea organizata la Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", unde a sustinut o alocutiune. Evenimentul a fost transmis LIVE pe TVR INFO. Știre in curs de actualizare.

- Au inceput de la zero, fara sa realizeze, cei mai mulți dintre ei, ca ceea ce a fost la inceput doar visul și pasiunea lor ar putea deveni, la un moment dat, și visul altor antreprenori. Astfel a inceput și povestea brandului PhotoHotel, in anul 2008, cand cei doi fondatori Florin Razvan Castravete…

- Coalitia de guvernare a cazut de acord sa schimbe modul de calcul al facturilor la energia electrica, dupa ce numeroși romani s-au trezit ca au de achitat sume uriase. Noile amendamente includ și bolnavii cu aparatura medicala, serviciile publice și lacașurile de cult. Ce prevad noile amendamente b)…