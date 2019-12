Jean Gavril si Feli lanseaza videoclipul piesei “Ultimul val”! Jean Gavril, unul dintre cei mai nonconformisti artisti din Romania, si Feli lanseaza videoclipul piesei „Ultimul val” care este deja un hit la radio si in online. Peste 30 de ore de filmare, fara pauze si fara somn, 4 locatii diferite in Chisinau, o echipa de productie formata din peste 20 de oameni, o Feli ridicata cu scripetii la cativa metri inaltime, un decor de film cu lift, construit pentru videoclip intr-o hala, un acvariu imens creat special pentru filmare in care au incaput 2 tone de apa sunt cateva dintre detaliile celui mai complex si complet videoclip filmat vreodata de artistul Jean… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

