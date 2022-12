Jean-Claude Van Damme s-a filmat cu soldații ucraineni. Imaginile au devenit virale Vedeta americana de la Hollywood, Jean-Claude Van Damme, s-a intalnit de curand cu mai mulți soldați ucrainieni in regiunea Tanscarpatia. De la fața locului, Jean-Claude Van Damme a facut mai multe poze cu soldații din Ucraina și s-a filmat in timp ce striga celebra „Slava Ucrainei”. Videoclipul a ajuns, așa cum era de așteptat, a fost distribuit pe Tik Tok și apoi de catre activistul Serghei Sternenko pe canalul sau de Telegram, noteaza presa din Moldova. Sursa amintita mai sus scrie și ca, recent, actorul s-a aflat intr-o clinica privata din Zaporojie, dar ca motivul nu a fost facut public.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

