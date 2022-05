Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 29 de ani a murit pe loc dupa ce o nacela l a decapitat. Acesta se afla la munca pe santierul unei hale de pe strada Tapiei, din Lugoj, Timisoara. Muncitorul se afla la 10 metri intaltime intr o nacela, ajutand la fixarea unei grinzi metalice, manevrata cu o macara. Una dintre…

- REȘIȚA. In urma cu doua saptamani, micii rosso-neri au participat la un turneu la Timișoara, iar la sfarșitul saptamanii trecute aceștia au concurat la o alta competiție, de aceasta data la Turda! Turneul juvenil a reunit la start 800 de copii, iar grupa de minihandbal de la CSM Reșița a participat…

- Primarul Dominic Fritz a vorbit astazi și despre planurile municipalitații in privința Gradinii Zoologice de la Padurea Verde. Cand toata lumea așteapta renovarea și popularea cu diverse animale exotice, edilul anunța ca Zoo „se va redeschide la un moment dat, ca o gradina pentru animale autohtone,…

- Naționala de rugby a Romaniei a pierdut jocul de pe teren propriu cu Georgia, din Rugby Europe Championship și și-a complicat misiunea de a ajunge la Campionatul Mondial. Gruzinii s-au impus cu 26-23 pe arena „Arcul de Triumf”, din Bucuresti, intr-un joc in care Gabriel Rupanu, de la SCM Timisoara,…

- A trecut putin peste o saptamana de la predarea terenului catre Primaria Lugoj si primarul Claudiu Buciu a anuntat inceperea discutiilor cu specialistii de la DRDP Timisoara pentru demararea proiectelor sensurilor giratorii de pe centura. O delegatie a administratiei locale va merge la Timisoara in…

- Sunteți așteptați cu toții la Teatrul German din Timișoara, in zilele urmatoare. Sala de spectacole va funcționa la capacitate maxima. Vineri se joaca „Leonce și Lena”, iar sambata și duminica sunt programate reprezentanții din cea mai noua producție a Teatrului German - „Craiasa Zapezii”.

- Astazi, inclusiv in Timisoara, s-au format mari cozi la benzinarii, dupa ce au aparut mai multe zvonuri ca, incepand de maine, pretul la carburanti va ajunge la 11 lei per litru. Ministrul Energiei, Virgil Popescu afirma ca nu trebuie sa intram in panica, amenintind cu controale in benzinarii. Oficialul…

- Dupa o lunga perioada de interimate, Brigada de combatere a crimei organizate Timișoara va avea un șef in urma unui concurs. La examenul de astazi, s-au inscris comisarul șef Dan Stoicanescu, cel care ocupa funcția interimar, dupa ce a fost detașat de la IPJ Timiș, unde era adjunct al inspectorului…