- Meciul Dinamo Bucuresti HC Dobrogea Sud Constanta, din etapa a 11 a a Ligii Nationale, se va juca pe 27 noiembrie. In etapa a 11 a a Ligii Nationale de handbal masculin, in capitala se vor intalni, in derby ul rundei, Dinamo Bucuresti si HC Dobrogea Sud, ocupantele locurilor unu, respectiv trei in clasament.Meciul…

- Jelena Ostapenko, locul 43 WTA, a reușit surpriza zilei și a eliminat-o pe Karolina Pliskova, scor 6-4, 6-2, dupa un meci de o ora și noua minute. Ostapenko a reușit 27 de lovituri caștigatoare și a facut mai puține greșeli neforțate decat de obicei, adica doar 19. Karolina Pliskova…

Simona Halep (2 WTA) a caștigat turneul de la Roma, dupa ce a trecut in finala de Karolina Pliskova (4 WTA). Dupa primul set, in care scorul a fost 6-0 in favoarea romancei, Karolina a decis sa se retraga dupa ce Simona a facut break și conducea cu 2-1. Cu turneul de la Roma, Simona...

- Imaginile cu cele patru fete au devenit virale in mediul online, fiind redistribuite de peste 4.500 de ori pe Twitter. Victima a fost batuta si umilita timp de mai multe minute, de fata cu un baiat care a inregistrat toata scena. Minora batuta era prietena cu agresoarele si se cunosteau de mai multi…

- Renumitul virusolog roman Mihnea Bostina, format la Harvard si devenit director academic la un cunoscut institut din Noua Zeelanda, atrage atentia ca pandemia nu a fost inca invinsa si ii critica pe politicienii care submineaza eforturile specialistilor de a limita proportiile dezastrului.

- Campioana en-titre a competiției de la Paris, Ashleigh Barty a anunțat pe pagina personala de Instagram ca nu își va apara titlul cucerit în 2019 pe zgura de la Paris. Liderul ierarhiei WTA nu va juca la Roland Garros în toamna acestui an.Se actualizeaza.

- Selecționerul Austriei, Franco Foda, va alinia o echipa diferita la Klagenfurt contra Romaniei, fața de cea din fața Norvegiei, echipa pe care a invins-o cu 2-1. „Mai intai sa ne recuperam și apoi sa aleg cea mai buna formula pentru a caștiga și luni”. Favorita grupei noastre din Liga B a Nations League…

- Simona Halep, favorita principala a turneului de la Praga cu o cota de 2.80 pentru caștigarea competiției, debuteaza azi in capitala Cehiei, dupa ora 15:00, contra Polonei Hercog. Romanca, numarul 2 WTA, e la primul meci oficial din ultimele cinci luni, in vreme ce adversara sa a revenit pe teren la…