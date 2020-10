Jax Jones a revenit cu single-ul “I Miss U”, feat. AU/RA Jax Jones, DJ-ul care a cucerit de-a lungul timpului topurile cu piesele sale, a revenit cu o noua colaborare, de aceasta data alaturi de Au/Ra. Track-ul este lansat dupa ce artistul a prezentat publicului albumul sau de debut, “Snacks”. Cu peste cinci miliarde de stream-uri, peste doua miliarde de vizualizari si peste 40 de milioane de unitati vandute, materialul “Snacks” a fost desemnat cel mai bun album dance, anul trecut. “i miss u” marcheaza o noua faza din parcursul celebrului DJ, prin care acesta continua sa compuna si produca melodii care sa redefineasca genul sau muzical. Piesa este acompaniata… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul duo Marcus si Martinus, unul dintre fenomenele pop din Scandinavia, lanseaza primul single de anul acesta – “Love You Less”. De-a lungul timpului, cei doi baieti au lansat hituri ca “Elektrisk”, “Like it Like it”, “Girls” (feat. Madcon) sau “Dance With You”. La doar 18 ani, Marcus si Martinus…

- Castigator al premiilor Grammy, superstarul Justin Bieber lanseaza single-ul “Holy”, featuring Chance The Rapper. Piesa poate fi achizitionata atat in format fizic, cat si digital, alaturi de produse de merchandise exclusive: https://shop.justinbiebermusic.com Track-ul beneciaza de un film de scurta…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu mega-hitul „Breaking Me”, piesa care a ocupat primul loc in chart-urile radio si TV din Romania, Topic & A7S au revenit cu o noua piesa impreuna, de aceasta data alaturi de rapperul american Lil Baby. Track-ul se numeste „Why Do You Lie To Me” si are toate…

- Cu siguranta stii celebrul beat “Live if Life” – “nana, na na na”! Gabry Ponte, Proyecto Fenomeno si Deivys lanseaza single-ul “Deja Vu”, un track cu versuri in limba spaniola, cu aroma de reggaeton si vibe dance. Piesa foloseste elementele din celebrul track, “Live is Life”, de la Opus, cu o parte…

- Dreadfulweeks este un tanar de doar 16 ani, nascut in Alabama USA, dar care locuieste in Bucuresti, Romania. Muzica lui este influentata de genuri muzicale precum punk, rap sau pop. Drept dovada sta si primul single lansat de tanarul artist, “U Don’t Care”, compus de el, alaturi de Bogdan Gridan si…

- Dupa single-ul Pa Mi, lansat anul trecut, care are peste 8 milioane de vizualizari pe YouTube pe un canal complet nou, Gran Error prezinta Slow Dance, o piesa senzuala, cu un ritm vibrant și provocator. Piesa te teleporteaza intr-o alta lume, in care cele mai arzatoare dorințe devin realitate. Da-i…