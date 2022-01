Stiri pe aceeasi tema

- Jason Momoa, starul din „Aquaman”, este in discutii pentru a se alatura francizei „Fast & Furious” al zecelea film,scrie Variety. Regizat de Justin Lin, filmul este intitulat „Fast and Furious 10”, cu Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang si Charlize Theron, si ar putea…

- Jason Momoa, indragitul actor din „Aquaman“, și Lisa Bonet, cea care i-a fost soție timp de 4 ani și iubita vreme de 16 ani, s-au desparțit. Anunțul trist a fost facut chiar de actori pe rețelele sociale, fanii cuplului fiind de-a dreptul șocați la auzul unei așa vești. Jason și Lisa au impreuna doi…

- Intr-un mesaj publicat pe Instagram, redactat intr-un stil meditativ si cu accente romantice, Jason Momoa noteaza ca familia lui "nu poate face exceptie" de la actualele "vremuri de transformare" si a subliniat ca, desi drumurile lor in casnicie se despart, dragostea celor doi actori "va continua si…

- Sharon Stone va fi mama lui Cassie Bowden, personajului principal al serialului „The Flight Attendant”, de la HBO Max, interpretat de Kaley Cucoco, potrivit Variety, relateaza News.ro. Actrita nominalizata la Oscar va fi Lisa Bowden in „The Flight Attendant” sezonul 2, mama instrainata a lui…

- Dwayne Johnson l-a refuzat public pe starul din „Fast & Furious” Vin Diesel de a reveni in franciza pentru a zecea continuare, scrie Variety, conform news.ro In noiembrie, Diesel i-a transmis pe Instagram o invitatie lui Johnson, implorandu-l sa reia rolul agentului secret Lucas Hobbs…

- Actorul american Jason Momoa a fost testat pozitiv cu Covid-19 in timp ce filma pentru Aquaman și The Lost Kingdom. Acum doua saptamani, el a participat la lansarea producției Dune, la Londra.Jason Momoa, in varsta de 42 de ani, se afla in autoizolare in casa sa din Marea Britanie.

- Jason Momoa a fost testat pozitiv cu Covid-19 in timp ce filma pentru Aquaman și The Lost Kingdom. Acum doua saptamani, actorul american a participat la lansarea producției Dune, la Londra. "Sunt bine", le-a transmis fanilor, prin intermediul Instagram.