Superstarurile Jason Derulo și Robbie Williams vor imparți aceeași scena in cadrul Festivalului Summer in the City, care va avea loc in luna august a acestui an. Festivalul Summer in the City, care va avea loc intre 18 și 19 august, iși reconfigureaza lineup-ul evenimentului, adaugand un nou nume important pe lista celebritatilor care vor […] The post Jason Derulo și Robbie Williams vor imparți aceeași scena in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .