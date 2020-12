Japonia - Un bărbat şi fiica lui, găsiţi îngropaţi în zăpadă în nordul ţării Un barbat si fiica lui si-au pierdut viata pe insula Hokkaido din Japonia dupa ce au fost ingropati in zapada, au relatat miercuri media locale, citate de DPA. Echipele de interventie au gasit marti seara un barbat de 84 de ani si pe fiica sa de 59 de ani care fusesera ingropati sub zapada care ar fi cazut de pe acoperis in orasul Iwamizawa, a relatat ziarul Hokkaido Shimbun. Femeia a fost gasita fara suflare la fata locului, in timp ce tatal ei a fost declarat decedat dupa ce a fost transportat la spital, potrivit publicatiei citate. Foto: (c) JIJI PRESS / EPA Ninsoarea recenta a condus la… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

