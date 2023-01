Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, se va intalni miercuri, in Elvetia, cu vicepremierul Chinei, Liu He, pentru discutii despre relatiile economice si comerciale bilaterale, informeaza site-ul Politico.com, citat de Mediafax.

