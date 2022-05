Stiri pe aceeasi tema

- ■ in perioada 23 aprilie - 1 mai, jandamii nemteni au executat peste 200 de misiuni de ordine publica ■ pentru fapte reprobabile au aplicat sanctiuni pecuniare de 6.500 de lei ■ Jandarmii nemteni au fost blinzi in zilele Pastilor si in Saptamina Luminata. Chiar daca fortele de ordine au executat peste…

- ■ cele mai multe medalii au fost aduse de la Olimpiada Nationala de Fizica ■ elevii nemteni si-au adjudecat multe premii si alte discipline scolare ■ Inspectoratul Scolar Judetean a publicat rezultatele de exceptie obtinute la fazele nationale ale olimpiadelor, unde elevii nemteni au reusit sa urce…

- Sub coordonarea Instituției Prefectului, incepand de vineri, 15 aprilie, in județul Neamț va incepe distribuirea de pachete ce conțin alimente, cetațenilor care se incadreaza in categoriile defavorizate, la care se face referire prin OUG 84/2020: persoane singure și familii beneficiare de venit minim…

- ■ pentru a patra serie de bilete de tratament balnear, in Neamt s- au alocat 45 ■ pentru 36 nu au fost solicitari ■ Nici cea de-a patra serie de bilete de tratament nu a avut succes printre beneficiarii nemteni, alocarea fiind modica. Totul in conditiile in care de la inceputul acestui an si pina […]…

- Reprezentantii municipalitatii pietrene anunta ca astazi 31 martie este ultima zi in care se pot achita taxele și impozitele locale cu bonificație. Reducerea aplicata variaza in funcție de modalitatea de plata pentru care se opteaza. „Opțiunile de plata sunt urmatoarele: In numerar sau cu cardul bancar…

- Presedintele PNL Neamt, George Lazar, a anuntat public, recent, ca un ordin al ministrului Educatiei prevede achizitionarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor. Masura ii vizeaza in principal pe elevii din mediul rural, iar liderul liberalilor nemteni ii incurajeaza pe primarii din judet…

- ■ accidentele de munca au avut loc pe parcursul lunii februarie ■ inspectorii au gasit numeroase nereguli pentru care au aplicat amenzi de peste 126.000 lei ■ Luna februarie nu a fost una linistita pe piata muncii din Neamt si nu mai putin de 15 persoane s-au nenorocit la serviciu si au suferit accidentari.…