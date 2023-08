Stiri pe aceeasi tema

- Intre 10 – 12 august, in judetele Mureș, Harghita si Covasna, va avea loc Turul Ciclist al Ținutului Secuiesc.Potrivit Centrului Infotrafic, se impun restricții de trafic, astfel: la data de 10 august, cu start la ora 13.00. Pe DN 11B, DJ 123A și DN 12 din municipiul Sfantu Gheorghe, județul Covasna,…

- Cod galben de ceata in zone din Transilvania si Dobrogea, vineri dimineataAdministratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, avertizari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in ora urmatoare, in zone din Transilvania si Dobrogea, informeaza Agerpres. Potrivit meteorologilor,…

- A fost afectata magistrala CFR 400, intre Izvoru Mureșului și Voșlabeni, iar trenul Regio 4510 staționeaza in Voșlabeni, transmite ISU Harghita. Pasagerii trenului InterRegio 1646 sunt transbordați cu mijloace auto, pe ruta Sancraieni-Voșlabeni, precizeaza sursa citata. Se intervine cu drezine pantograph…

- Pompierii militari intervin in municipiile Odorheiu Secuiesc, Miercurea Ciuc și Gheorgheni, precum și in comuna Suseni pentru degajarea mai multor copaci cazuți pe carosabil, autoturisme, conducte de gaz și fire de electricitate, precum și pentru stingerea a 2 incendii, la locuințe din comuna Șimonești…

- Mai multe localitati ale judetului Harghita se afla, joi seara, sub avertizare Cod rosu de vijelie puternica - rafale de peste 90 de kilometri pe ora, grindina de mari dimensiuni, descarcari electrice si ploi torentiale. O avertizare similara a fost emisa pentru unele zone ale judetului Valcea.ANM a…

- Dispeceratul Jandarmeriei din Harghita a primit 25 apeluri de semnalare a prezenței urșilor in mai multe localitați, doar in ultima saptamana, conform Radio Targu Mureș, noteaza publicația locala BizBrașov.Sambata, a fost semnalata prezența unui urs care se odihnea pe marginea drumului național DN 11C,…

- Jandarmii harghiteni au fost solicitati sa intervina, in ultima saptamana, de 25 de ori pentru alungarea unor ursi care au venit in apropierea zonelor locuite, a informat Biroul de Presa al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Harghita, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, cele 25 de apeluri…

- Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 9:00, se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, in zona depresionara a judetului Harghita, respectiv in localitatile: Miercurea Ciuc, Toplita, Gheorgheni, Ditrau, Sandominic, Remetea, Joseni,…