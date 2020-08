Jaful de urgență și de alertă Autor: Sorin Rosca Stanescu Inca o luna va fi stare de alerta. Așa decide Guvernul Orban doi și jumatate. Și parca vad ca PSD nu va avea nimic de spus. Sau, daca va avea de spus, nu va avea de facut. Prelungirea starii de alerta convine ambelor parți. Lui Marcel Ciolacu, pentru ca va utiliza aceasta situație ca pretext pentru a amana moțiunea de cenzura. Sau pentru a nu mobiliza partidul sa voteze. Dar cel mai mult are PNL de caștigat. Romanii pot fi furați in continuare. Și furturile vor putea fi acoperite. Planetele s-au aliniat. In favoarea „Guvernului sau”. Care probabil va fi tot Orban… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

