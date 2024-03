Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi dezvaluie nereguli in gestionarea mecanismelor de plafonare a prețurilor la energie electrica și gaze naturale. O analiza detaliata efectuata de Curtea de Conturi a Romaniei a scos la iveala o serie de nereguli in ceea ce privește mecanismele de plafonare a prețurilor la energie electrica…

- Ultimul control efectuat de Curtea de Conturi a descoperit ca Ministerul Energiei a efectuat plați ilegale catre furnizorii de gaze și energie electrica in valoare de aproape 7 milioane de lei. Banii au fost acordați in baza compensarilor, insa destinatarii, clienți noncasnici, nu erau indreptațiți…

- Inspectorii Curtii de Conturi au finalizat auditul financiar la Primaria Timisoara si la institutiile din subordine, iar raportul este dezastruos pentru administratia Fritz. Verificarile au vizat situatiile financiare din anul 2022 si au scos la iveala nenumarate erori care au impactat bugetul local.Printre…

- Ministerul Energiei a desfiintat 19 posturi vacante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 296/2023: 9 posturi vacante de functii publice de executie, 2 posturi vacante de functii contractuale de executie, 5 posturi vacante de functii publice de conducere.Totodata, Ministerul Energiei a desfiintat…

- In timpul unei audieri in Congres privind presupusele prejudicii online aduse copiilor, Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, s-a adresat parintilor victimelor din Senat si si-a cerut scuze, scrie The Guardian.

- Pe lista sesizarilor penale adresate organelor de urmarire penala de catre Curtea de Conturi in anul 2023 se afla și Societatea de Administrare a Participațiilor Statului in Energie SA, al carei acționar unic este Ministerul Energiei, dosar care a ajuns la DNA, structura centrala. Este vorba despre…

- Curtea de Conturi a descoperit unele nereguli la Primaria Valea Ierii, condusa de primarul PSD Dorin Nap, care a fost condamnat penal in prima instanța, pentru infracțiuni silvice. Citește și: Primarul PSD din Valea Ierii, Dorin Nap, condamnat penal! Insa… a primit cu suspendare! Dar tot iși pierde…