Ministerul Energiei, reorganizat. Au rămas aproape 400 de angajați Ministerul Energiei a desfiintat 19 posturi vacante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 296/2023: 9 posturi vacante de functii publice de executie, 2 posturi vacante de functii contractuale de executie, 5 posturi vacante de functii publice de conducere.Totodata, Ministerul Energiei a desfiintat postul vacant de secretar de stat si 2 posturi aferente cabinetului acestuia. Raman 4 secretari de stat, un secretar general si doi secretari generali adjuncti.Numarul total al functiilor publice de conducere se incadreaza in procentul de 8% din numarul total al posturilor aprobate si nu afecteaza numarul… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

