Jaf la sediul ANCOM. Paznicul nu a auzit nimic. Era beat!

Sediul ANCOM a fost spart azi noapte de catre un om al strazii, care a furat 3 telefoane din birourile instituției. Paznicul nu a auzit nimic fiindca era beat. In aceasta dimineața, in jurul orei 06:00, jandarmul aflat in serviciul de paza la obiectivul ANCOM, a solicitat sprijinul echipajelor de intervenție in scopul interceptarii și identificarii unei persoane care a patruns fara drept in obiectivul menționat, printr-o zona asigurata cu un agent al unei societați private de paza. Persoana in cauza a fost interceptata in timp operativ, asupra acesteia fiind identificate mai multe bunuri a caror…