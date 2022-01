Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a jefuit o casa de schimb valutar din Sibiu, vineri, a fost imobilizat de cetateni. Jandarmii care au intervenit la fata locului au constatat ca individul avea o arma asupra lui. IPJ Sibiu a anuntat, duminica, faptul ca barbatul in varsta de 32 de ani, din comuna Atel, a fost audiat si…

- Jaf la o casa de schimb valutar din orasul Sibiu. Atacatorul inarmat a fost prins de oameni, inaintea sosirii fortelor de ordine, informeaza Mediafax. Jandarmeria Sibiu anunta duminica jaful produs in ultima zi a anului, putin dupa ora 11.00. Un barbat a intrat intr-o casa de schimb valutar, in zona…

- Jaf la o casa de schimb valutar din orașul Sibiu. Atacatorul inarmat a fost prins de oameni, inaintea sosirii forțelor de ordine. Jandarmeria Sibiu anunța duminica jaful produs in ultima zi a anului, puțin dupa ora 11.00. Un barbat a intrat intr-o casa de schimb valutar, in zona in care era angajata…

- In fapt, barbatul este banuit ca, la data de 31 decembrie, in jurul orei 11,15, profitand de un moment de neatenție al operatoarei unei case de schimb valutar din municipiul Sibiu, ar fi patruns in incinta casei de schimb și ar fi sustras dintr-un sertar suma de 2.150 de euro. In condițiile in care…

- In fapt, barbatul este banuit ca, la data de 31 decembrie, in jurul orei 11,15, profitand de un moment de neatenție al operatoarei unei case de schimb valutar din municipiul Sibiu, ar fi patruns in incinta casei de schimb și ar fi sustras dintr-un sertar suma de 2.150 de euro. In condițiile in care…

- Un barbat care a jefuit o casa de schimb valutar din Sibiu a fost imobilizat de cetateni. Jandarmii care au intervenit la fata locului au descoperit ca individul avea o arma asupra lui.Potrivit Inspectoratului Judetean de Jandarmi IJJ Sibiu, incidentul s a produs pe 31 decembrie.In urma unui apel prin…

- Un barbat care a jefuit o casa de schimb valutar din Sibiu a fost imobilizat de cetateni. Jandarmii care au intervenit la fata locului au constatat ca individul avea o arma asupra lui. Potrivit Agerpres , incidentul a avut loc pe 31 decembrie. „In urma unui apel prin numarul unic pentru apeluri de urgenta…

- Jaf la o casa de schimb valutar din orașul Sibiu. Atacatorul inarmat a fost prins de oameni, inaintea sosirii forțelor de ordine. Jandarmeria Sibiu anunța duminica jaful produs in ultima zi a anului, puțin dupa ora 11.00. Un barbat a intrat intr-o casa de schimb valutar, in zona in care era angajata…