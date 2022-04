Stiri pe aceeasi tema

- Datoriile la bugetul statului acumulate de Fabrica de Arme din Cugir și de alte noua fabrici din industria de aparare ar putea fi șterse printr-o Ordonanța de Urgența, care ar fi posibil sa fie adoptata in cursul zilei de maine, 14 aprilie 2022. Sunt vizate sumele datorate pana la 31 martie 2022. Conform…

- Guvernul a adoptat o Ordonanța de Urgența prin care se inaspresc pedepsele pentru abandonul, arderea și ingroparea deșeurilor. Cei care dau foc gunoaielor sau le ingroapa in natura risca de la 3 la 5 ani de inchisoare. Amenzile sunt și ele uriașe. Potrivit ministrului Mediului, Barna Tanczos, masurile…

- Autoritațile lugojene intenționeaza sa majoreze, in perioada urmatoare, tarifele la apa potabila și canalizare-epurare, practicate de societatea “Meridian 22”, aflata in insolvența. Primarul Claudiu Buciu a anunțat ca s-a solicitat aprobarea Autoritații Naționale de Reglementare…

- Noile prevederi incluse in Ordonanța de Urgența au fost publicate in Monitorul Oficial. Cum arata noile tarife? maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, in cazul clientilor casnici al caror consum mediu lunar este mai mic sau egal cu 100 kWhde maximum 0,8 lei/kWh, in cazul clientilor casnici al caror consum…

- Ministerul Energiei a publicat joi seara proiectul ordonanței de urgența privind noile masuri din energie care vor fi valabile in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023. Ordonanța prevede plafonarea prețurilor la energie electrica pentru mai multe categorii de consumatori, in funcție de cantitatea…

- Aquabis SA anunța ca – din 1 aprilie 2022 – intra in aplicare noi prețuri și tarife. Tarifele au fost ajustate in conformitate cu prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare. Incepand cu data de 01 aprilie 2022, se va modifica prețul pentru…

- „In primul rand cred ca e bine sa precizam ca decizia de astazi a CCR nu analizeaza fondul Ordonanței de Urgenta, ci doar faptul ca a lipsit avizul consiliului legislativ.In al doilea rand, trebuie sa intelegem ca in momentul in care Curtea spune ca Ordonanta este neconstituționala in totalitate ceea…

- Guvernul a transmis, marti, dupa decizia CCR referitoare la portul mastii in spatiile deschise, ca se asteapta motivarea hotararii s se vor lua masuri in functie de aceasta. La randul sau, Avocatul Poporului, Renate Weber, a explicat ca decizia nu se aplica incepand de astazi, ci doar dupa publicarea…