Stiri pe aceeasi tema

- Gheboasa, tanarul artist care este in centrul unei controverse dupa apariția sa la festivalul Untold, povestește ca in urma cu doua saptamani a avut un accident de mașina in urma caruia și-a avariat bolidul. Primele declarații TV ale acestuia.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit cu presa, in fața casei sale din Aleea Alexandru și oferit din nou o imagine spectaculoasa. Omul de afaceri a venit la vila din centrul Bucureștiul la volanul unei mașini incredibile: un Rolls-Royce Ghost Black Badge 2022. Mașina este o adevarata „bestie”. Are 592…

- Cel putin sase persoane au fost ranite dupa ce o masina a intrat in plin intr-o multime de oameni intr-o zona din nordul orasului Tel Aviv, unde fortele de ordine israeliene au semnalat ca atacatorul, despre care se crede ca ar fi un palestinian din Cisiordania, ar fi folosit si o arma alba, autoritatile…

- Dorian Popa și-a achiziționat recent un bolid in valoare de 300.000 de euro cu care a lasat pe toata lumea fara cuvinte. Artistul a avut parte și de o intamplare mai puțin placuta și și-a ieșit din fire.Vorba „dupa munca și rasplata” se potrivește manușa lui Dorian Popa, care a reușit sa iși cumpere…

- Un fost procuror a accidentat mortal o femeie si si-a vazut de drum. Barbatul a mers inca doi kilometri, pana la cabinetul sau de avocatura. Cand politistii au venit dupa el, le-a spus ca a crezut ca lovise un caine. Barbatul, de 72 de ani, s-a ales cu dosar penal si este cercetat in libertate, scrie…

- O tanara in varsta de 31 de ani, care conducea un Mercedes pe drumul județean din Verești, a dat cu mașina peste o femeie in varsta de 45 de ani și o fetița in varsta de 7 ani, ambele angajate in traversare pe trecerea de pietoni. Dupa impact, șoferița nu a oprit și s-a dus cu mașina acasa, unde a ...

- Maine, Smiley și Gina Pistol se casatoresc, dar ultimele detalii pe care le mai au de pus la punct au exasperat-o pe viitoarea mireasa. Gina a spus ca este atat de ocupata incat nici nu știe daca o sa ajunga la propria nunta. Gina Pistol s-a confesat recent in fața fanilor, explicand ca are atat de…

- Jador și-a ingrijorat comunitatea din mediul virtual, dupa ce a publicat o serie de clipuri video in care se putea observa cum plangea in hohote. Cum a ajuns artistul in aceasta situație și ce s-a intamplat.