Izvorul Tămăduirii. Biserica din România unde apa sfințită este păzită peste noapte de jandarmi La Biserica Buna Vestire din Braila, un loc in care an de an se aduna mii de oameni in aceasta zi, pregatirile au inceput deja.Acolo, pelerinii primesc agheasma dintr-un izvor aflat sub unul dintre cele trei altare ale lacașului de cult.Pentru a nu se forma cozi, voluntarii au pregatit sticle cu apa sfintita, scoasa din subsolul bisericii.Bidoanele au fost depozitate in catacombele lacasului de cult și au fost pazite de jandarmi. Unii credinciosi, care nu pot ajunge astazi la slujba, au fost joi seara sa ia agheasma.Femeie: „Ne vindeca. Sunt minuni care se fac. Sa creada lumea in biserica și in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- An de an, in prima vineri din Saptamana Luminata, atunci cand este sarbatorit Izvorul Tamaduirii, mii de credincioși din toate colțurile țarii merg la Braila și stau la coada, chiar cu o zi inainte, in curtea lacașului sfant Biserica Greaca, pentru a lua apa sfințita din izvorul despre care se spune…

