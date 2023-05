IZVORUL ÎNȚELEPCIUNII: BLONDA cu 40.000 pe lună! Intortocheate par a mai fi caile sistemului… Cel care, ticaloșit, de drept sau paralel, cum o fi el, continua sa se dovedeasca pentru unii ”ciuma” și pentru alții ”muma”. Și uite cum, chiar creatorul acestuia nu este acum decat un pensionar cu mainile tremurande, ca orice batranel care așteapta cota de intreținere la blocul in […] The post IZVORUL INȚELEPCIUNII: BLONDA cu 40.000 pe luna! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ana, iubita lui Alexandru Ișfan, a intors toate privirile pe „Ion Oblemenco”, la partida de sambata seara dintre Universitatea Craiova și Farul, incheiata 1-1. Blonda a venit la stadion pentru a fi alaturi de partenerul ei, folosit inca din primul minut de Eugen Neagoe. Transferat in iarna de la FC…

- Planeta Mercur intra retrograd. In fiecare an, de patru ori pe an, planeta Mercur, ce influenteaza comunicatiile la toate nivelele , incepe un tranzit retrograd. Pare ca se intoarce de unde a plecat. Dureaza trei saptamani, si in acest interval, majoritatea comunicatiilor au ceva dificultati.Cand vine…

- ”Buna educație este izvorul din care iese tot binele in lume” iar noi, parinții, suntem cei care alimentam primii acest izvor. Oare cu ce o fi alimentat ”izvorul” celor doi copii care au distrus, in a doua zi de Paști, lalelele de pe str. Libertații… ? ”Fara educație, ce este omul? Un splendid sclav,…

- Actrita Reese Witherspoon, cunoscuta din filmele Blonda de la Drept, si sotul ei, producatorul Jim Toth, si-au anuntat divortul dupa 12 ani de casnicie.„Avem cateva vesti personale de impartasit…Cu multa grija si consideratie am luat decizia dificila de a divorta. Ne-am bucurat de atatia ani minunati…

- Actrita Reese Witherspoon, cunoscuta din filmele „Blonda de la Drept“, si sotul ei, producatorul Jim Toth, si-au anuntat divortul la doar doua zile dupa aniversarea a 12 ani de casnicie, scrie News.ro. „Avem cateva vesti personale de impartasit…Cu multa grija si consideratie am luat decizia dificila…

- Așa cum ne-a obișnuit, „mama cantecului bacauan”, Maria Șalaru, a oferit inca odata mamelor și bunicelor din comuna Orbeni, buchete de melodii, poezii și cantece populare, prin glasul gingaș al copiilor și nepoților, acestora. Sala Centrului de Tineret din Orbeni, devenita neincapatoare și a rasunat…

- In 2016, Edith pașea in casa Mireasa pentru fiul meu cu gandul de a iși intalni jumatatea, ceea ce s-a si intamplat. Tanara a fost curtata de mai mulți baieți, dar ea l-a ales pe Ali. Timpul a trecut și cei doi inca sunt impreuna, iar Edith e din ce in ce mai frumoasa.

- Azi e Dragobetele, acest Valentine's Day de Romania. Iata care sunt cele mai cele mai interesante cupluri din fotbalul romanesc. Sportul romanesc este impanzit de frumoase povești de dragoste. De la Sergiu Hanca și soția sa Andreea la exemplara pereche Cristi - Andreea Chivu, iata in galeria foto care…