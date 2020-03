Izolarea, cel mai bun remediu împotriva Covid-19. A salvat aproape 60.000 de vieți până acum Izolarea pare sa fie singura masura aplicata in masa, care poate salva vieți din calea pandemiei de coronavirus, conform unui studiu al cercetatorilor britanici, scrie Agerpres.Izolarea si alte masuri luate pentru a frana propagarea epidemiei de COVID-19 au salvat viata a circa 59.000 de persoane in 11 tari europene, intre care 2.500 in Franta, afirma cercetatori britanici, citati de AFP.„Cu masurile actuale instituite, cel putin, pana la sfarsitul lunii martie, estimam ca aceste masuri ar fi evitat moartea a 59.000 de persoane in 11 tari pana la 31 martie”, potrivit unui studiu realizat de cercetatori… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a prezentat situația privind infectarea cu virusul COVID – 19 (coronavirus) la nivel european și global. Pana la data de 20 martie 2020, au fost raportate 102.649 de cazuri in UE/SEE, Regatul Unit, Monaco, San Marino, Elveția, Andora. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate…

- ''De la Reunificarea germana, nu, de la al Doilea Razboi Mondial, nu a mai existat pentru tara noastra o provocare ce sa depinda atat de mult de solidaritatea noastra comuna'', a subliniat Merkel. ''Cred cu fermitate ca vom reusi in aceasta sarcina daca toti cetatenii o vor considera cu adevarat…

- ”Nu plange pentru mine Romania!!!! Eu te-am hranit atunci cand ți-era foame... Ma urașți??? Eu am puterea sa trec peste asta, zambesc amar și te compatimesc!!! Nu știu ce suflet aveți in voi sa dați cu pietre in oamenii loviți de soarta sau aveți impresia ca cei care sunt in strainatate au venit…

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Romania a intrat in Scenariul 2 de evolutie a infectiei cu noul coronavirus, dupa ce autoritațile au anunțat, marți, existența a 25 de cazuri de infectare cu Covid-19, dintre care 8 doar in București. Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgența (CNSSU) a adoptat miercuri, 4 martie, o hotarare…

- Se inmulțește numarul cazurilor de infectare cu coronavirus in Europa. Italia, țara cea mai grav afectata, anunța 11 decese și 325 de contaminari. Din Italia, COVID-19 a ajuns pana acum in șapte țari europene: Franța, Elveția, Germania, Austria, Spania Croația și Grecia.

- ''Un anumit numar de cetateni europeni in China doresc sa paraseasca aceasta tara, cifra actuala este de aproximativ 600, dar deocamdata nu pot face acest lucru'', a declarat comisarul european pentru gestionarea crizelor, Janez Lenarcic. Acesti cetateni care doresc evacuarea provin din Austria, Belgia,…

- Disney+, platforma video a grupului Disney, isi devanseaza cu o saptamana data de lansare in Franta si in mai multe tari europene, unde va deveni operationala pe 24 martie, au anuntat marti reprezentantii companiei americane, citati de AFP. "Incepand din 24 martie, serviciul de streaming…