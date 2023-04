Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Neagoe (55 de ani), antrenorul celor de la CS Universitatea Craiova, a analizat victoria obținuta de olteni pe terenul lui Sepsi Sf. Gheorghe, scor 2-1, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Superligii. Tehnicianul gruparii din Banie a spus ca elevii lui au avut o prestație foarte buna impotriva…

- FCSB și CS Universitatea Craiova au terminat sambata la egalitate, 1-1, insa amfitrionii au solicitat in partea secunda 3 penalty-uri. Daca la doua dintre fazele incriminate nu s-a putut stabili exact cine are dreptate, gazdele sau arbitrul, care a lasat jocul sa continue, cea derulata in minutul 59…

- Capitanul formației Universitatea Craiova , Andrei Ivan, a explicat ce s-a intamplat in repriza secunda, cand alb-albaștrii au facut pasul inapoi și au fost egalați de FCSB. „O prima repriza foarte buna a noastra. Nu cred ca le-am dat nicio șansa celor de la FCSB. In repriza a doua cred ca am intrat…

- Andrei Ivan, atacantul Universitații Craiova, e foarte motivat sa caștige cu FCSB: „Altfel nu plecam la București”. De titlu n-a vrut sa vorbeasca: „Niciodata nu s-a discutat in vestiar. Și nici nu ma intereseaza ca alții ne dau șanse mici”. FCSB și CS Universitatea Craiova se intalnesc sambata, de…

- Costinel Tofan (26 de ani), capitanul lui FC Argeș, a comis un penalty comic in minutul 72 al meciului cu CSU Craiova din Banie. Andrei Ivan l-a transformat in minutul 74 și a adus astfel victoria pentru alb-albaștri. Partida dintre CS Universitatea și FC Argeș, una inchisa, fara mari ocazii de gol,…

- Verdictul specialistului pentru cea mai controversata faza din Liverpool – Real Madrid 2-5. In minutul 53, Istvan Kovacs a decis ca duelul dintre Carvajal si Darwin Nunez a fost unul regulamentar. Arbitrul roman a considerat nu se impunea sa acorde penalty. Mai mult, nici cei din camera VAR nu au reactionat,…

- Scene greu de imaginat pe un teren de sport s-au petrecut la un meci de fotbal feminin dintre doua echipe africane.Partida dintre DC Motema Pembe si TP Mazembe, din prima liga a Republicii Democrate Congo, a fost tulburata de nemultumirea jucatoarelor echipei gazda, care l-au alergat pe arbitru si l-au…

Formatia FCSB a remizat, duminica seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Universitatea Craiova, intr-un meci din etapa a XXVI-a din Superliga, potrivit news.ro