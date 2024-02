Stiri pe aceeasi tema

- CSU Craiova a invins-o pe Sepsi, scor 3-1, in runda #24 din Superliga. Mijlocașul Alexandru Crețu spune ca victoria este foarte importanta pentru olteni. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Gabriel Debeljuh. Oltenii au intors scorul prin golurile marcate de Jovan Markovic ('45+2), Elvir Koljic…

- Sepsi - Universitatea Craiova. Istvan Kovacs a dat penalty pentru olteni in startul reprizei a doua, la un duel intre Denis Ciobotariu și Jovan Markovic. Markovic a vrut sa il dribleze pe Ciobotariu, fundașul a intins piciorul dupa minge și a fost calcat de atacantul Craiovei, care ulterior a cazut.…

- Sepsi - Universitatea Craiova, meci din etapa #24 a Superligii se joaca acum. Sepsi a deschis scorul in minutul 33, prin Debeljuh, iar in primele 30 de minute au avut loc doua faze controversate, analizate de arbitrajul video. In minutul 8, Universitatea Craiova a trimis mingea in poarta. Oltenii s-au…

- Antrenorul lui Sepsi, Bernd Storck, i-a cerut lui Gabriel Debeljuh sa rateze un penalty in minutul 90, in amicalul cu Ujpest Dozsa (0-0), considerand ca nu a fost corect acordat. ”Impresionant, neamțul crește valoarea clubului nostru. Gest de aplaudat”, a reacționat patronul Laszlo Dioszegi, pentru…

- Antrenorul neamț al lui Sepsi n-a cerut remanierea lotului. Ba, mai mult, s-a aratat mulțumit cu ce are la dispoziție. Acum, cand lumea vuiește pe ofsaidul de la Sfantu Gheorghe, iar Vassaras iși cere scuze „in numele intregului colectiv”, a vorbi de bine despre antrenorul lui Sepsi inseamna a credita…

- Andrea Compagno (27 de ani), atacantul de la FCSB, e dorit de Laszlo Dioszegi la Sepsi. Atacantul italian venit pe 1,5 milioane de euro la FCSB a fost scos la vanzare de Gigi Becali, care susține ca il da cu 500.000 de euro. Iar Compagno i-a atras atenția lui Dioszegi, patronul lui Sepsi, care va discuta…

- Inainte de a-l numi pe neamțul Bernd Storck (60 de ani) in funcția de antrenor principal, Sepsi a negociat și cu spaniolul Gonzalo Garcia (40 de ani). Ibericul a refuzat insa propunerea venita din partea covasnenilor. Miercuri, 29 noiembrie, Sepsi a anunțat, oficial, plecarea lui Liviu Ciobotariu (52…

- Presa din Ungaria a anunțat ca Sepsi s-ar fi ințeles cu Bernd Storck (60 ani), fostul selecționer al naționalei maghiare. Sepsi s-a desparțit de Liviu Ciobotariu, mutare oficializata miercuri. S-ar fi ințeles cu Bernd Storck, fost selecționer al Ungariei, liber de contract din iunie, dupa rezilierea…