Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea totala a schemei de ajutor de stat pentru anul 2024 este de 270.000.000 lei, mai arata comunicatul de presa al MADR. Pentru anul 2024, rata accizei reduse pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura in sectoarele vegetal, zootehnic si imbunatatiri funciare este…

- ”Posta Romana, liderul serviciilor postale din Romania, demareaza procedura de achizitie pentru un sistem de planificare a resurselor intreprinderii (ERP). Aceasta miscare strategica marcheaza inca un pas semnificativ in evolutia digitala a Companiei, reprezentand un angajament ferm pentru imbunatatirea…

- „Fermierii romani trebuie sprijiniti! Ministrii sau comisari, plecam cu totii acasa, daca nu ii sustinem! Am fost in Consiliul AgriFish de la Bruxelles unde asa cum am promis, am pus pe masa mandatul primit de la fermierii romani!”, a scris Florin Barbu, marti pe Facebook. Ministrul Agriculturii a precizat…

- Platile efectuate in aceasta saptamana catre fermieri au depasit 127,5 milioane de euro, pentru anul de cerere 2023, a anuntat, vineri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), informeaza AGERPRES . Astfel, din suma totala platita de APIA, in perioada 15 – 19 ianuarie 2024, peste 87,98…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a lansat competitia pentru instrumentul de finantare „Proiect experimental demonstrativ”, cu un buget de 53.000.000 lei, fonduri din Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare (PNCDI IV), prin care se urmareste stimularea parteneriatului intre…

- Acești romani primesc 13.500 euro de 'caciula': condițiile pentru a pune mana pe baniMinistrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunța, luni, deblocarea burselor „Ștefan Obobleja”, astfel ca 100 de tineri romani geniali vor beneficia de 13.500 de euro fiecare pentru cercetare.Bogdan…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a alocat 7.000.000 lei, fonduri din Planul National de Cercetare Dezvoltare si Inovare (PNCDI IV), pentru stimularea performantelor doctoranzilor si post-doctoranzilor romani in activitatea de cercetare, anunta instiuttia. ”Am deblocat Bursele Stefan…

- Guvernul ungar a lansat vineri o noua consultare nationala menita sa ''apere suveranitatea'' Ungariei in fata unor decizii si politici promovate de Bruxelles, in timp ce premierul Viktor Orban a tinut un discurs in care a spus ca se asteapta in lunile urmatoare in cadrul UE la dispute majore "al caror…