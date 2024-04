Stiri pe aceeasi tema

- Remus Iosub aka Ramore, așa cum s-a facut cunoscut in cadrul show-ului iUmor, și-a luat prin surprindere fanii dupa ce s-a aflat ca divorțeaza la doua luni distanța de la nunta! Iata ce detalii au ieșit la iveala in mediul online.

- Maria Tanase, cunoscuta drept Mari "cocheta" a devenit virala pe rețelele sociale, dupa participarea la o emisiune TV, in urma cu aproximativ 12 ani. Acum, dupa succesul fulminant pe care l-a avut atat la televizor, cat și in mediul online, Mari "cocheta" a decis ca este timpul pentru o schimbare. Iata…

- In ediția de duminica, 17 martie 2024, cel de-al cincilea episod din noul sezon iUmor i-a adus pe Kalin Brothers, vedetele momentului pe TikTok. Aceștia au avut parte de un moment impresionant pe scena iUmor. Vedetele momentului pe TikTok au facut spectacol in cadrul emisiunii de la Antena 1.

- O noua epidemie a izbucnit in Europa, iar raspandirea ei s-a accelerat in cursul acestui an. In Ungaria, la granița cu Romania, au fost inregistrate cinci cazuri mortale. Infecția bacteriana, prezenta și in alte țari europene, inclusiv Ungaria, este considerata o boala febrila și periculoasa, avertizeaza…

- Vești noi despre starea de sanatate a Regelui Charles. S-a aflat cum se simte acum, la o luna dupa ce a anunțat ca sufera de o boala grea. In plin tratament anticanceros, a revenit la Palatul Buckingham și și-a intrat serios in responsabilitați. Regele Charles reia activitatea Regele Charles a revenit…

- Lepra parea ca a disparut și, totuși, e prezenta in unele zone ale globului, chiar și in Florida unde a revenit cu cateva luni in urma. Potrivit Organizației Mondiale a Sanatații , 200.000 de noi cazuri de lepra sunt raportate anual. Cunoscuta și sub numele de maladia Hansen, provocata de bacilul Mycobacterium…

- Primul episod al noului sezon iUmor, difuzat aseara, de la 21:00, la Antena 1, a adus in fata celor patru jurati, Cosmin Natanticu, Catalin Bordea, Delia si Cheloo, concurenti din toate colturile lumii, care au venit cu cele mai neasteptate momente artist

- Agenția Naționala pentru Sanatate Publica (ANSP) informeaza despre confirmarea unui caz de rujeola la o persoana cu virsta de 47 de ani, din municipiul Chișinau, care a revenit recent dintr-o calatorie in afara țarii. Boala a inceput cu febra inalta și tuse, apoi au aparut erupțiile cutanate. La moment,…