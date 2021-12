Stiri pe aceeasi tema

- Steliano Filip (27 de ani) și Cosmin Matei (30 de ani) vor reaparea in lotul lui Dinamo, dupa demiterea lui Mircea Rednic. In schimb, Michel Espinosa (28 de ani) și Nikos Kenourgios (23 de ani) au șanse mici sa continue in Liga 1. Pana acum doar Tomas Vestenicky a reziliat, oficial, angajamentul cu…

- Administratorul special al clubului Dinamo, Iuliu Muresan, a declarat, marti seara, ca a luat decizia de a-l demite pe Mircea Rednic, deoarece acesta ii diviza pe jucatori si era negativist. Un alt motiv este faptul ca Dinamo a obtinut doar sase puncte in 11 etape sub conducerea lui Rednic, conform…

- Penultima in Liga 1, Dinamo e in mijlocul unor noi „turbulențe” serioase. Administratorul special Iuliu Mureșan e la un pas sa plece din club, dupa ce in ultima perioada s-a aflat mai mult in umbra lui Mircea Rednic, cel care vrea sa dețina controlul total in club. Plecarea iminenta a lui Iuliu Mureșan…

- Deian Sorescu nu va face parte din lotul lui Dinamo în aceasta saptamâna, dupa ce a avut un conflict cu antrenorul Mircea Rednic. Anunțul a fost facut de Iuliu Mureșan, administratorul special al gruparii din Ștefan cel Mare.Deian Sorescu a fost "lasat sa se odihneasca""Deian…

- Administratorul special Iuliu Muresan a declarat ca jucatorul Deian Sorescu a fost "lasat o saptamana sa se odihneasca", dupa ce acesta a avut un conflict cu antrenorul Mircea Rednic, conform news.ro "Deian este un jucator cu personalitate, isi spune parerea. I-a spus ceva antrenorului, a…

- Iuliu Mureșan (67 de ani), administratorul special de la Dinamo, susține ca el a fost „artizanul” indepartarii lui Dario Bonetti (60) din funcția de antrenor. Sambata, dupa 1-1 cu Rapid, italianul a fost aratat cu degetul de Mircea Rednic, actualul „principal” al alb-roșilor. Fost „principal” la Dinamo…

- Dinamo - Rapid. Iuliu Mureșan, administratorul special al „cainilor”, continua cautarile pentru a intari lotul pregatit de Mircea Rednic. Dinamo - Rapid e liveTEXT AICI! Iuliu Mureșan nu are liniște nici in ziua derby-ului Dinamo - Rapid. Administratorul special al clubului din Ștefan cel Mare trebuie…

- Mircea Rednic a revenit la Dinamo, iar primul meci a avut o intorsatura incredibila pentru echipa sa. Alb-roșii au condus cu 2-0, dar s-au vazut egalați in prelungirile partidei. Totodata Moldoveanu a ratat o ocazie incredibila. “Lui Moldoveanu ce sa-i reproșez? E jucator tanar, dar e cam de mult tanar…