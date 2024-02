Luxul sfidator e o norma in lumea politicienilor autohtoni. Afișarea confera prestanța și provoaca respect. Teama. Privim cifrele implicate in motivațiile reținerii lui Iulian Dumitrescu. Și observam ca, in logica clubului select, nu e nimic in neregula. Fiindca, acolo, regula este cu totul alta. Din lumea lor, zambetul superior al inițiatului ne da cu tifla. Intr-o lume care bea cocarț, gingirica și diverși carcaleți, faptul ca tu servești Cava D’Oro, te face sa crezi ca n-ai cu cine. Ca te afli, cumva, mult deasupra. Și ești un fin cunoscator, un consumator foarte select. Reclama la respectiva…