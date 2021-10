Stiri pe aceeasi tema

- Cosmin și Eliza Natanticu au avut parte de o surpriza neașteptata in ediția 26 a sezonului 4 din Asia Express. Cei doi s-au ales cu un nou coechipier pe traseul din aceasta seara, Iulia Albu fiind cea care ii va urma indeaproape pe concurenți.

- Lidia Buble a fost enervata la culme la „Asia Express” de Eliza, soția lui Cosmin Natanticu. Aceștia s-au luptat la finalul jocului care a avut loc in ediția de seara trecuta. Tensiunea din concurs și-a spus cuvantul. Lidia Buble și sora ei s-au luptat cu soții Natanticu la ultima proba de la „Asia…

- In exclusivitate la Antena Stars, Eliza Natanticu a marturisit ca Asia Express este o experiența unica, o experiența care te ajuta sa vezi altfel viața și care, totodata, te schimba radical. Soția lui Cosmin Natanticu a povestit ca și inainte de participarea la emisiune era o persoana care aprecia toate…

- Cosmin & Eliza Natanticu, Lidia Buble & Estera, Mihai & Elwira Petre, Cuza & Emi sunt cele patru echipe care au intrat in lupta pentru cea de-a doua amuleta din Georgia. Concurenții nu au stat prea mult pe ganduri și au apelat la toate strategiile de data aceasta.

- Prima proba pe care au avut-o de facut cele șase echipe in ediția 22 a sezonului 4 din Asia Express a fost sa caute costum tradiționale din Georgia. A doua misiune nu a fost tocmai atat de ușoara pe cat au crezut ei și le-a dat mari batai de cap.

- In ediția din 17 octombrie, Irina Fodor a urcat adrenalina la cote maxime la „Asia Express” . Prezentatoarea le-a dezvaluit concurenților ca nu vor primi toți pașaportul pentru Georgia, urmatoarea țara in care e difuzata emisiunea, dupa Turcia. „Nu vreau sa sune amenințator, dar nu știu daca toți veți…

- Eliza, soția lui Cosmin Natanticu, a acceptat provocarea și participa in noul sezon de la Asia Express. Aceasta a trezit simpatia publicului prin prisma relației pe care o are cu partenerul sau, dar puțini știu cu ce se ocupa ea, de fapt, in viața de zi cu zi. Ce pasiuni are Eliza Natanticu de la […]…

- „Asia mai tarziu” este realizata de Cuza și de Emi, care și-au propus sa dezvaluie telespectatorilor „secrete” din culisele reality show-ului „Asia Express” 2021 și lucruri ce nu s-au vazut pe TV! In episodul 2, aceștia au stat de vorba cu Eliza și Cosmin Natanticu.