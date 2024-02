Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Iacob și soția sa au fost propuși spre eliminare, la Power Couple Romania. Momente critice pentru doua concurente se anunța in ediția de diseara.Proba solicitanta psihic pentru fete, ieri seara, la Power Couple Romania – La bine și la greu! Concurentele și-au ghidat partenerii, care au șofat…

- Proba solicitanta psihic pentru fete, ieri seara, la Power Couple Romania – La bine și la greu! Concurentele și-au ghidat partenerii, care au șofat legați la ochi, urmand traseul plin de obstacole din poligon. La finalul zilei, soții Iacob au fost propuși spre eliminare, proba decisiva urmand in aceasta…

- In cea de a cincea ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor a crescut din nou! A doua proba din aceasta saptamana i-a surprins pe concurenți intr-o noua ipostaza – fetele au dictat, iar baieții le-au urmat orbește. Misiunea fetelor a fost cu atat mai grea – intrucat la finalul…

- In cea de a patra ediție, telespectatorii au putut observa cum intensitatea probelor crește! A doua etapa a celei mai incitante competiții a cuplurilor, prezentata de Dani Oțil, i-a surprins pe barbați intr-o noua ipostaza – un test ca o rostogolire palpitanta printre amintiri.

- In ediția din aceasta seara, concurenții au avut o proba care i-a adus in sala de nașteri. Cum a facut fața acestei provocari Cosmin Natanticu. Concurentul, chinuit de durerile nașterii. A caștigat sau a pierdut proba?

- Emisiunea Power Couple Romania - La bine și la greu, vine cu provocari pentru concurenți și, prin prisma probelor, aceștia reușesc sa iși invinga și unele temeri. In ediția din aceasta seara, Eliza Natanticu și-a invins frica de inalțime. Cum a reacționat soțul ei.

- Au mai ramas 5 zile pana la marea premiera Power Couple Romania – La bine și la greu! Show-ul care redefinește relația de cuplu aduce la Antena 1, din 5 februarie, o competiție electrizanta, in care adrenalina, emoțiile și tensiunea se impletesc cu umorul, pe parcursul a 18 probe spectaculoase.9 cupluri…

- Eliza Natanticu a refuzat de doua ori cererea in casatorie, insa juratul de la „iUmor” nu s-a lasat pana cand actrița nu a acceptat. Cosmin Natanticu i-a oferit inelul soției sale chiar in timpul unei discuții in contradictoriu.„Power Couple Romania – La bine și la greu”, show-ul care redefinește relația…