- Cine a spus ca sportul te ține intr-o forma de zile mari, ei bine, a avut dreptate, iar davoda vine acum de la Horațiu Malaele. Actorul in varsta de 69 de ani, dupa ce s-a vindecat de infecția cu noul COVID-19, a fost surprins de cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri…

- Toata lumea vrea mașini scumpe, dar nu toți renunța la comoditate. Ei bine, Lino Golden lasa totul in urma atunci cand este vorba de bolidul sau de lux, fiind dispus sa renunțe chiar și la propria sa imagine. Recent, cei mai tari paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene…

- Șerban Bradișeanu nu este doar un controversat medic din Romania, ci și directorul excentric al unei mari unitați medicale, Spitalul Floreasca. Specialistul a fost surprins de curand de paparazzi SpyNews.ro in timpul unei intalniri cu mai mulți amici, la un restaurant exclusivist din buricul Capitalei.

- Cine a zis ca viața langa o femeie mai tanara este ușora s-a inșelat! Dovada stau sacrificiile pe care le face Edy de Romania pentru a ține pasul cu soția sa. Milionarul, care este de nedezlipit de blondina, chiar și atunci cand mananca, și-a etalat noul look prin București, dupa ce și-a vopsit parul…

- Irina Rimes și partenerul ei de viața, David Goldcher, s-au intors in Romania, dupa o lunga perioada in care artista a fost mutata in Franța, alaturi de el. Cu toate acestea, se pare ca vedeta a uitat sa-i faca ”instructajul” iubitului ei francez și sa-l invețe regulile de circulație. Iata cum a fost…

- Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, si ministrul delegat al Sporturilor din Franta, Roxana Maracineanu, au ajuns la Bucuresti si vor urmari, luni, de pe Arena Nationala, meciul Franta - Elvetia, din optimile de finala ale Euro-2020, conform news.ro Inainte de a ajunge la Bucuresti, Ceferin…

- „Se implinesc 31 de ani de la primul și ultimul (singurul) meu spectacol de opera pe o scena de opera din Romania: spectacol de diploma-examen de absolvire a Universitații de Muzica din București, cu La boheme, pe scena Operei Naționale din Cluj, din 20 iunie 1990.In afara catorva concerte sau recitaluri,…