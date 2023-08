Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria are un interes substantial de a coopera cu Romania pe baza respectului reciproc, intrucat acest lucru este „benefic pentru ambele tari si ambele natiuni”, a afirmat luni ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de agentia MTI, dupa ce ambasadorul ungar la Bucuresti a fost convocat la…

- Turiștii care nu vor sa plece in alte țari in concediul dina ceasta vara trebuie sa ia in calcul aceasta destinație. Un loc din Romania le pune la dispoziție peisaje care ii fac sa se simta precum in Bali, la prețuri mult mai mici. O cazare costa aproximativ 100 lei pe noapte, iar facilitațile sunt…

- Eliza și Cosmin Natanticu adora vacanțele departe de țara, iar de curand, au fost plecați in Bali, dar se pare ca nu au scapat de probleme pe drumul catre Romania. Cu toate ca nu a fost deloc placuta situația prin care au trecut, cei doi s-au amuzat de situație și au ajuns, intr-un final, in țara.

- Aproximativ 39% dintre romani susțin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta vara iar dintre cei care o vor face, peste 73% iși vor petrece vacanța de vara in Romania, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.Cand vine vorba despre bugetul…

- O romanca a murit in vacanța in Grecia pentru ca salvarea a sosit dupa o ora și 15 minute. O turista de 63 de ani din Romania a decedat miercuri dupa-amiaza in Halkidiki, dupa ce și-a pierdut cunoștința in timp ce se afla intr-o taverna din zona Ouranoupoli. Decesul turistei a evidențiat inca o data…

- Vești bune pentru cei care o apreciaza și ii urmaresc indeaproape activitatea Andreei Esca. Vedeta de la Pro TV organizeaza o croaziera exclusivista pe Mediterana, cu servicii all inclusive. Iata cat te costa sa mergi pe același vas cu cea mai indragita stirista din Romania. Andreea Esca organizeaza…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți ca iși dorește ca proiectul de lege privind pensiile speciale sa fie adoptat in Camera Deputaților pana la finalul acestei sesiuni parlamentare, intr-o forma care sa fie acceptata de Comisia Europeana. El a mai spus ca PSD a decis ca din viitorul guvern…

- In timp ce mulți elevi din țara noastra așteapta cu sufletul la gura vacanța de vara, zeci de copii care invața intr-o comuna din Romania se bucura deja de aceasta perioada a anului. Care e motivul pentru care, pentru prescolarii si elevii din trei sate, 12 mai a fost ultima zi de curs.