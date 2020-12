Stiri pe aceeasi tema

- De cateva ori in viața, de foarte puține ori ne e dat sa vedem o eclipsa totala de soare. S-a intamplat de curand in America de Sud. Cei din Chile și din Argentina au putut sa vada cum umbra lunii a acoperit soarele pentru doua minute. Ce se intampla in cazul asta? Mai exact, luna... View Article

- Spectacolul a fost total in Argentina, in regiunea Bariloche (sud) unde s-au strans mii de persoane cu ochelari de protectie pentru a vedea fenomenul. In schimb, spectacolul a fost partial intrerupt in Chile, la 800 de kilometri sud de capitala Santiago de Chile, de o ploaie continua. In orasul turistic…

- O eclipsa totala de soare a intunecat cerul asupra Argentinei si Chile. Eclipsa a inceput luni in jurul pranzului (in jurul orei 16:00 GMT) deasupra orasului Saavedra de pe coasta Pacificului din Chile, relateaza DPA, potrivit AGERPRES. Umbra lunii s-a mutat mai tarziu spre sud-est prin Pucon…

- Mii de turisti si oameni de stiinta care s-au deplasat in regiunea chiliana Araucania (sud) pentru a asista luni la o eclipsa totala de Soare ar putea vedea acest spectacol impiedicat de norii si ploile care cadeau sambata, noteaza AFP, potrivit news.ro. Previziunile meteorologice indica o probabilitate…

